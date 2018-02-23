Вернблум: "Лион" не настолько сильный клуб, как "Црвена Звезда", у ЦСКА неплохие шансы пройти дальше"

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум считает, что армейцы имеют шансы одолеть "Лион" в 1/8 финала Лиги Европы.

"Мне было абсолютно всё равно, кто нам достанется. Все клубы на этой стадии достаточно хороши. "Лион" - сильная команда, но всё-таки не такая сильная, как была до этого. Я думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше. Это будет одно из важнейших противостояний сезона, и мы очень рассчитываем на поддержку армейских болельщиков. А они всегда на высоте!", - приводит слова Вернблума официальный сайт клуба.

Первый матч будет сыгран 8 марта, ответный - 15 марта 2018 года.

Не пропустите: Гончаренко прокомментировал жеребьёвку 1/8 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru