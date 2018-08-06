Вернблум может продолжить карьеру в Турции

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, ныне являющийся свободным агентом, может продолжить карьеру в Турции.

Так, по сведениям Sabah, в подписании контракта с 32-летним хавбеком заинтересован "Галатасарай". Поспособствовать переезду футболиста на "Тюрк Телеком Арену" может его жена, которой нравится вариант с переездом в Турцию.

Последним клубом Вернблума был московский ЦСКА. В его составе в прошлом сезоне он забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах.

Напомним, вчера "Галатасарай" уступил "Акхисару" в матче за Суперкубок Турции. | soccernews.ru