Вернблум может продолжить карьеру в Турции

Теги галатасарайпонтус вернблум

Вернблум может продолжить карьеру в ТурцииШведский полузащитник Понтус Вернблум, ныне являющийся свободным агентом, может продолжить карьеру в Турции.

Так, по сведениям Sabah, в подписании контракта с 32-летним хавбеком заинтересован "Галатасарай". Поспособствовать переезду футболиста на "Тюрк Телеком Арену" может его жена, которой нравится вариант с переездом в Турцию.

Последним клубом Вернблума был московский ЦСКА. В его составе в прошлом сезоне он забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах.

Напомним, вчера "Галатасарай" уступил "Акхисару" в матче за Суперкубок Турции. | soccernews.ru

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