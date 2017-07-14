Вернблум: "Насколько я знаю, АЕК - хорошая команда"

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Насколько я знаю, АЕК - хорошая команда, один из моих футбольных друзей в своё время играл там. В Греции всегда играть сложно, но мы с нетерпением ждем предстоящих игр.

Лучший ли это выбор для ЦСКА? Посмотрим. Если вдруг проиграем, он автоматически превратится в худший. Но мы будем настроены очень решительно и выложимся на все сто" - приводит слова Вернблума официальный сайт клуба.

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