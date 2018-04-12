Вернблум не поможет ЦСКА в матче с "Арсеналом" из-за травмы



Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала".

У футболиста диагностировано повреждение ребра. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки восстановления.

Матч ЦСКА – "Арсенал" начало в 22.05 по московскому времени.

В этом сезоне 31-летний Вернблум провел за ЦСКА 36 матчей и забил 8 голов.

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