Вернблум не поможет ЦСКА в матче с "Арсеналом" из-за травмы

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Вернблум не поможет ЦСКА в матче с "Арсеналом" из-за травмы
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум не сыграет в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Арсенала".

У футболиста диагностировано повреждение ребра. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки восстановления.

Матч ЦСКА – "Арсенал" начало в 22.05 по московскому времени.

В этом сезоне 31-летний Вернблум провел за ЦСКА 36 матчей и забил 8 голов. 

Не пропустите: ЦСКА сыграет с "Арсеналом" без Вернблума, Бистрович в основе. | http://soccernews.ru

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