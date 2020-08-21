Вернблум не вернётся в Россию

Бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум перешёл в "Гетеборг".

34-летний футболист расторг контракт с ПАОКом и вернулся в родной клуб в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что швед может вернуться в Россию, где он выступал за армейцев с 2012 по 2018 год.

В составе ЦСКА Вернблум провёл 224 матча, забил 22 гола, сделал 18 ассистов и выиграл 6 трофеев.

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