Вернблум - о гостевых матчах с "Амкаром": "Мечтал получить дисквалификацию, лишь бы не играть в Перми"

Бывший хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил о том, насколько плохим был газон на стадионе пермского "Амкара".

"Каждый раз, когда мы играли с "Амкаром" на выезде, я мечтал получить дисквалификацию на этот матч, лишь бы не играть в Перми. Настолько ужасное там поле. Одно из худших, что я видел за всю карьеру", - признался 33-летний футболист.

Напомним, что шведский полузащитник выступал за армейцев с 2012 по 2018 год, а сейчас играет в Греции за ПАОК.

Что касается "Амкара", то два года назад клуб расформировали из-за финансовых проблем.

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