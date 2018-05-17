Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры

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Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры.

Как сообщает Expressen, 31-летний швед хочет попробовать свои силы в Испании или Италии, также ему интересны варианты с Грецией и странами Персидского залива.

Напомним, что сейчас Вернблум является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.

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