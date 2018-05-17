Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум определился с приоритетными местами продолжения карьеры.
Как сообщает Expressen, 31-летний швед хочет попробовать свои силы в Испании или Италии, также ему интересны варианты с Грецией и странами Персидского залива.
Напомним, что сейчас Вернблум является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно.
Не пропустите: Вернблум прокомментировал свой уход из ЦСКА. | http://soccernews.ru
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|Панатинаикос
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|58
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|Эрготелис
|34
|44
|7
|ОФИ
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|44
|8
|Левадиакос
|34
|42
|9
|Панаитоликос Агринио
|34
|42
|10
|ПАС Гианнина
|34
|41
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|Пантракикос
|34
|41
|12
|Kallonis
|34
|39
|13
|Паниониос
|34
|39
|14
|Ксанти
|34
|38
|15
|Платаниас
|34
|38
|16
|Верия ФК
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|Аполлон Смирнис
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