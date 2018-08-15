Вернблум определился со своим новым клубом

Шведский полузащитник Понтус Вернблум, ныне являющийся свободным агентом, определился со своим новым клубом, информирует Чемпионат.

Так, сын владельца греческого ПАОКа Ивана Саввиди Джордж в своем инстаграме анонсировал переход 32-летнего хавбека в команду своего отца. В частности, им было опубликовано фото футболиста в форме вице-чемпиона Греции.

Последним клубом Вернблума был московский ЦСКА.

Напомним, Саввиди-старший прокомментировал победу своей команды над "Спартаком". | soccernews.ru