Вернблум определился со своим новым клубом

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Вернблум определился со своим новым клубомШведский полузащитник Понтус Вернблум, ныне являющийся свободным агентом, определился со своим новым клубом, информирует Чемпионат.

Так, сын владельца греческого ПАОКа Ивана Саввиди Джордж в своем инстаграме анонсировал переход 32-летнего хавбека в команду своего отца. В частности, им было опубликовано фото футболиста в форме вице-чемпиона Греции.

Последним клубом Вернблума был московский ЦСКА.

Напомним, Саввиди-старший прокомментировал победу своей команды над "Спартаком". | soccernews.ru

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