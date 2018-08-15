Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОК, сообщают российские СМИ.

Таким образом, греческий клуб решил перестраховаться в связи с тем, что переход 32-летнего шведа затянулся на несколько недель.

Напомним, что Вернблум является свободным агентом. С ПАОК он заключит трёхлетнее соглашение с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

Ранее косвенно подтвердил скорый переход Вернблума в ПАОК сын владельца клуба Ивана Саввиди. | http://soccernews.ru