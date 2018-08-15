Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОК

Теги паокцска москвапонтус вернблум

Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОК

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум подписал предварительный контракт с ПАОК, сообщают российские СМИ.

Таким образом, греческий клуб решил перестраховаться в связи с тем, что переход 32-летнего шведа затянулся на несколько недель.

Напомним, что Вернблум является свободным агентом. С ПАОК он заключит трёхлетнее соглашение с зарплатой 1,8 миллиона евро в год.

Ранее косвенно подтвердил скорый переход Вернблума в ПАОК сын владельца клуба Ивана Саввиди. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Олимпиакос Пирей 34 86
2 ПАОК 34 69
3 Атромитос 34 66
4 Панатинаикос 34 66
5 Астерас Триполис 34 58
6 Эрготелис 34 44
7 ОФИ 34 44
8 Левадиакос 34 42
9 Панаитоликос Агринио 34 42
10 ПАС Гианнина 34 41
11 Пантракикос 34 41
12 Kallonis 34 39
13 Паниониос 34 39
14 Ксанти 34 38
15 Платаниас 34 38
16 Верия ФК 34 38
17 Аполлон Смирнис 34 36
18 Арис 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов