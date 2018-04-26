Вернблум похвастался своей новой дикой прической

Теги понтус вернблум

Вернблум похвастался своей новой дикой прическойПолузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в инстаграме похвастался своей новой дикой прической.

Комментируя смену имиджа, швед написал: "Какого черта?! Нина Вернблум - худший парикмахер в мире".

Напомним, Гинер рассказал о возвращении в ЦСКА Еременко. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Турнир прогнозов: анонс 50 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов