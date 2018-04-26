Вернблум похвастался своей новой дикой прической
Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум в инстаграме похвастался своей новой дикой прической.
Комментируя смену имиджа, швед написал: "Какого черта?! Нина Вернблум - худший парикмахер в мире".
Напомним, Гинер рассказал о возвращении в ЦСКА Еременко. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|27
|57
|2
|ЦСКА Москва
|27
|51
|3
|Спартак Москва
|27
|50
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|27
|49
|5
|Краснодар
|27
|47
|6
|Урал
|27
|36
|7
|Уфа
|27
|36
|8
|Арсенал Тула
|27
|36
|9
|Рубин
|27
|35
|10
|Ахмат
|27
|34
|11
|Динамо Москва
|27
|33
|12
|Ростов
|27
|31
|13
|Амкар
|27
|31
|14
|Анжи
|27
|24
|15
|Тосно
|27
|24
|16
|СКА Хабаровск
|27
|13