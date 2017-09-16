Вернблум получил юбилейную футболку ЦСКА в честь 200 матчей за клуб

ЦСКА вручил памятную футболку шведскому полузащитнику Понтусу Вернблуму, сообщает официальный твиттер клуба.

Этот подарок футболист получил в честь 200 матчей за армейский клуб.

Видео: Вернблум получил памятный подарок.

31-летний Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года, провел за клуб 201 матч и забил 15 голов.

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