Вернблум пообещал "уничтожить" Тошича на поле

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум допустил, что в будущем может сыграть против покинувшего команду Зорана Тошича. По словам шведа, он "уничтожит" своего бывшего партнера по команде.

"Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы через многое прошли вместе. Вместе выиграли три чемпионата, два Кубка и Суперкубка. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в тех титулах. Не такую большую, как я, но всё же (улыбается). Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек - ещё лучше.

Желаю тебе всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно, в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу. Так что удачи, друг", - сказал он.

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