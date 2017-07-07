Вернблум пообещал "уничтожить" Тошича на поле
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум допустил, что в будущем может сыграть против покинувшего команду Зорана Тошича. По словам шведа, он "уничтожит" своего бывшего партнера по команде.
"Хочу пожелать тебе удачи, где бы ты ни оказался. Для меня было честью играть с тобой. Мы через многое прошли вместе. Вместе выиграли три чемпионата, два Кубка и Суперкубка. Я тебе очень благодарен. Ты сыграл большую роль в тех титулах. Не такую большую, как я, но всё же (улыбается). Ты был отличным игроком для ЦСКА, а как человек - ещё лучше.
Желаю тебе всего наилучшего в спортивной карьере и, что более важно, в обычной жизни. Надеюсь, мы будем встречаться. А если встретимся на поле друг против друга, я тебя уничтожу. Так что удачи, друг", - сказал он.
Читайте: Дзагоев: "Было тоскливо, когда я узнал, что Тошич уходит" | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" сделала повторное предложение по Паулиньо
-
Мельгарехо назвал главного конкурента "Спартака" в новом сезоне
-
СМИ: Верратти все еще может перебраться в "Барселону"
-
"Реал" надеется использовать свои преимущества перед ПСЖ при подписании Мбаппе
-
Роналду снялся в новой рекламе
-
"Спартак" нацелился на форварда сборной Камеруна
-
Бартомеу: "На сегодняшний день ни один игрок "Барселоны" не продается"
-
"Барселона" пока не определилась с альтернативой Верратти
-
Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18
-
Официально: "Зенит" приобрел Дриусси
-
Бартомеу: "В последние годы многие форварды отказывали "Барсе" из-за боязни конкуренции с MSN"
-
Перес не теряет надежд получить с продажи двух игроков "Реала" 150 миллионов евро
-
Себальос дал ответ "Реалу"
-
Инсинье не собирается покидать "Наполи"
-
"Вулверхэмптон" усилился хавбеком "Порту"
-
"Сельта" включается в борьбу за Нолито
-
Рамос считает, что Мбаппе войдет в число лучших футболистов мира
-
Мата: "Мы надеемся, что Лукаку поможет нам завоевать чемпионство"
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании Лукаку
-
Фарфан стал жертвой воров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14