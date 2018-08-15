Вернблум прибыл в Грецию для подписания контракта с новым клубом: опубликовано видео

Теги паокпонтус вернблум

Вернблум прибыл в Грецию для подписания контракта с новым клубом: опубликовано видео

Шведский полузащитник Понтус Вернблум прилетел в Салоники, чтобы подписать контракта с ПАОКом.

Во вторник футболист пройдет медицинское обследование, после чего оформит соглашение с греческим клубом.

Напомним, что последним клубом 32-летнего Вернблума был ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2018 годы.

Не пропустите: "Милан" намерен избавиться от ветерана команды. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

"Заря" встретится с "Брагой" в ответном матче третьего квалификационного раунда ЛЕ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Олимпиакос Пирей 34 86
2 ПАОК 34 69
3 Атромитос 34 66
4 Панатинаикос 34 66
5 Астерас Триполис 34 58
6 Эрготелис 34 44
7 ОФИ 34 44
8 Левадиакос 34 42
9 Панаитоликос Агринио 34 42
10 ПАС Гианнина 34 41
11 Пантракикос 34 41
12 Kallonis 34 39
13 Паниониос 34 39
14 Ксанти 34 38
15 Платаниас 34 38
16 Верия ФК 34 38
17 Аполлон Смирнис 34 36
18 Арис 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов