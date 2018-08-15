Вернблум прибыл в Грецию для подписания контракта с новым клубом: опубликовано видео

Шведский полузащитник Понтус Вернблум прилетел в Салоники, чтобы подписать контракта с ПАОКом.

Во вторник футболист пройдет медицинское обследование, после чего оформит соглашение с греческим клубом.

Напомним, что последним клубом 32-летнего Вернблума был ЦСКА, за который он выступал с 2012 по 2018 годы.

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