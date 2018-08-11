Вернблум принял промежуточное решение по своему будущему
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум принял промежуточное решение по своему будущему.
32-летний швед возобновил переговоры с ПАОК, который готов платить футболисту 1,8 миллиона евро в год после выплаты налогов.
Напомним, что ранее переход Вернблума в ПАОК был на грани срыва из-за нежелания его родственников жить в Греции. Однако теперь хавбек решил вернуться к варианту с "двуглавыми орлами Севера". | http://soccernews.ru
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