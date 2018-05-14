Вернблум прокомментировал свой уход из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал свой уход из московского клуба.

"Покидая ЦСКА, я принял одно из самых тяжёлых решений в своей жизни. Хочу поблагодарить каждого болельщика, каждого партнёра по команде, каждого сотрудника клуба, всех, кто имеет отношение к ЦСКА. Вы всегда будете занимать особое место в моём сердце. Я очень доволен тем, чего мы добились вместе. Так много воспоминаний, так много трофеев" - написал Вернблум в своём инстаграме.

Отметим, что 31-летний шведский хавбек выступал за ЦСКА с 2012 года, сыграл 210 матчей и забил 18 голов.

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