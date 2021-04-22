Вернблум рассказал о переговорах с ЦСКА
Фото "Спорт-Экспресс" / Александр Федоров
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум поделился воспоминаниями о том, как проходил переговорный процесс с московским клубом.
Напомним, что швед выступал за армейцев с 2012 по 2018 год и выиграл с командой 6 трофеев.
"Пришлось выкладывать всё, что я знал о России - книга "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского, которую я читал в школе, хоккей, что их все боятся на Западе. Пришлось идти и на некоторые уловки.
Переезд в Россию был фантастическим в финансовом плане. Я сказал жене, что если мы переедем туда, то нам и нашим детям ни о чём не нужно будет думать в будущем", - цитирует Вернблума Expressen.
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