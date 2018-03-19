Вернблум рассказал о ситуации с продлением контракта с ЦСКА

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Вернблум рассказал о ситуации с продлением контракта с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал ситуацию с продлением контракта с армейским клубом.

"Мы вернёмся к этому вопросу по окончании сезона. Не хочу сейчас об этом говорить, я полностью сосредоточен на футболе. Посмотрим, что случится летом. Хочу ли я остаться в ЦСКА? Я не знаю. Повторюсь, я сейчас сосредоточен только на футболе" - сказал 31-летний швед.

Напомним, что действующий контракт Вернблума с ЦСКА истекает летом 2018 года.

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