Вернблум рассказал, почему боялся переходить в ЦСКА
Бывший хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум признался, что ему было страшно переходить в армейский клуб в 2012 году.
"Я был напуган, когда подписал контракт, потому что на Западе плохо отзываются о России. Но когда приехал, понял, что всё отлично. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Я не мог не полюбить этот клуб. Сейчас я продолжаю следить за результатами команды и иногда смотрю её матчи, особенно в Лиге Чемпионов", - рассказал 33-летний футболист.
Шведский полузащитник выступал за ЦСКА до 2018 года, сыграл 224 матча, забил 22 гола и сделал 18 ассистов. С командой он выиграл 6 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20