Вернблум рассказал, почему боялся переходить в ЦСКА

Бывший хавбек московского ЦСКА Понтус Вернблум признался, что ему было страшно переходить в армейский клуб в 2012 году.

"Я был напуган, когда подписал контракт, потому что на Западе плохо отзываются о России. Но когда приехал, понял, что всё отлично. В ЦСКА я был счастлив на протяжении всего времени. Я не мог не полюбить этот клуб. Сейчас я продолжаю следить за результатами команды и иногда смотрю её матчи, особенно в Лиге Чемпионов", - рассказал 33-летний футболист.

Шведский полузащитник выступал за ЦСКА до 2018 года, сыграл 224 матча, забил 22 гола и сделал 18 ассистов. С командой он выиграл 6 трофеев.

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