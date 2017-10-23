Вернблум: "Результатом матча против "Зенита" можно быть довольным"

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум подвел итог матчу своей команды против питерского "Зенита".

"Игра была очень жесткая, агрессивная. Мы не смогли забить, не создали много голевых моментов. Но нам противостояла очень хорошая команда. В целом результатом можно быть довольным.

Когда матчи идут один за другим, необходимо быстро забывать о прошедшем и готовиться к следующему. Нет времени переживать по поводу прошлых поединков. Нам необходимо было полностью сосредоточиться на "Зените", что мы и сделали", - цитирует 31-летнего хавбека официальный сайт армейцев.

Напомним, сам матч между ЦСКА и "Зенитом" закончился со счетом 0:0. | soccernews.ru