Вернблум считает игру против "Спартака" матчем года

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Вернблум считает игру против "Спартака" матчем года

Хавбек ЦСКА Понтус Вернблум поделился ожиданиями от матча против "Спартака".

"Матч года, ни больше ни меньше. Главное противостояние в российском футболе. Матч, где каждый из соперников готов на всё, чтобы победить" - приводят слова Вернблума российские СМИ.

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