Вернблум сможет сыграть уже в следующем матче за ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум сможет сыграть уже в следующем матче за свою команду.

Как информирует СЭ, на восстановление 31-летнему хавбеку армейцев, который получил глубокую рваную рану ноги в воскресном матче РФПЛ против "Уфы", понадобится порядка десяти дней. Поэтому вполне вероятно, что швед сможет принять участие в поединке "Краснодар" - ЦСКА, который состоится 14-го октября.

Напомним, также стали известны сроки восстановления Головина. | soccernews.ru