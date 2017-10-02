Вернблум сможет сыграть уже в следующем матче за ЦСКА

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Вернблум сможет сыграть уже в следующем матче за ЦСКАПолузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум сможет сыграть уже в следующем матче за свою команду.

Как информирует СЭ, на восстановление 31-летнему хавбеку армейцев, который получил глубокую рваную рану ноги в воскресном матче РФПЛ против "Уфы", понадобится порядка десяти дней. Поэтому вполне вероятно, что швед сможет принять участие в поединке "Краснодар" - ЦСКА, который состоится 14-го октября.

Напомним, также стали известны сроки восстановления Головина. | soccernews.ru

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