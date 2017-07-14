Вернблум собирается отпраздновать сотую желтую карточку в составе ЦСКА

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о том, как он относится к своим многочисленным желтым карточкам.

"Я постараюсь получить юбилейную 100-ю желтую карточку, но тренер не любит, когда я их получаю. Когда это случится, устрою огромное празднование этого события", - приводят слова Вернблума российские СМИ.

Стоит отметить, что хавбек заработал в армейском клубе 80 предупреждений.

31-летний Вернблум выступает за ЦСКА с 2012 года, провел за клуб 187 матчей и забил 13 голов.

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