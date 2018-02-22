Вернблум спасается от московских морозов в шапке-ушанке

Теги цска москвапонтус вернблум

Вернблум спасается от московских морозов в шапке-ушанке

Шведский полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум выложил свою фотографию в шапке-ушанке в Instagram.

Хавбек подписал снимок: "-12". 

Фото: Вернблум в шапке-ушанке.

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