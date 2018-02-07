Вернблум: "Трудно сохранять позитив, мы тренируемся как свиньи"

Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум высказался о подготовке своей команды ко второй части сезона.

"Уже семь лет подряд мы живем в одном и том же отеле. Такое чувство, что суммарно я провел здесь целый год своей жизни. Тут не так плохо, но мы тренируемся, как свиньи, и сохранять позитив трудно. Но это лучше, чем быть в России. Черт, два месяца одних тренировок, больше ничего. А уже совсем скоро играть с "Црвеной Звездой", - цитирует 31-летнего хавбека Göteborg-Posten.

Напомним, Вернблум высказался о своем будущем. | soccernews.ru