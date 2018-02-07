Вернблум: "Трудно сохранять позитив, мы тренируемся как свиньи"

Теги цска москвапонтус вернблум

Вернблум: "Трудно сохранять позитив, мы тренируемся как свиньи"Полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум высказался о подготовке своей команды ко второй части сезона.

"Уже семь лет подряд мы живем в одном и том же отеле. Такое чувство, что суммарно я провел здесь целый год своей жизни. Тут не так плохо, но мы тренируемся, как свиньи, и сохранять позитив трудно. Но это лучше, чем быть в России. Черт, два месяца одних тренировок, больше ничего. А уже совсем скоро играть с "Црвеной Звездой", - цитирует 31-летнего хавбека Göteborg-Posten.

Напомним, Вернблум высказался о своем будущем. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

По стопам отцов: талантливые дети футбольных легенд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов