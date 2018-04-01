Вернблум в пятый раз в этом сезоне принес ЦСКА победу

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Вернблум в пятый раз в этом сезоне принес ЦСКА победу
Гол полузащитника Понтуса Вернблума ЦСКА стал победным в матче 24-го тура чемпионата России с "Ростовом" (2:1).

Стоит отметить, что 31-летний хавбек уже в пятый раз принес армейцам победу в этом сезоне.

Ранее победными становились голы Вернблума в матчах с "Базелем" в Лиге чемпионов (2:1), "Лионом" в Лиге Европы (3:2), а также в Премьер-лиге – с "Рубином" (1:0) и СКА (4:2).

Не пропустите: Гол Вернблума принес ЦСКА победу над "Ростовом". | http://soccernews.ru

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