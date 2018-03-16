Вернблум высказался о своем будущем в ЦСКА



Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум заявил, что он пока не принял решение о продлении контракта с клубом.

"Не хотел бы говорить о продлении контракта. Пока я хочу сконцентрироваться на игре. Посмотрим, что случится летом. Тогда и будет время поговорить об этом. Всё возможно. Сценарий, по которому я останусь в ЦСКА, тоже не исключен", - приводят слова Вернблума российские СМИ.

Нынешний контракт хавбека с армейцами истекает летом и он может покинуть клуб в статусе свободного агента.

В этом сезоне 31-летний Вернблум провел за ЦСКА 33 матча, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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