Вернблум высказался против внедрения системы видеоповторов

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своём отношении к внедрению системы видеоповторов VAR в футбол.

"О нет, только не VAR! Матчи будут длиться ещё дольше. Мы и так играем по полтора часа, этого достаточно. Люди не будут смотреть это дерьмо два с половиной часа. Я хочу отыграть матч и поехать домой, а не ждать, пока судьи будут отсматривать видеоповторы. Поймите - все ошибаются. И арбитры, и мы, футболисты - постоянно. И если эти ошибки выкинуть из футбола, всё веселье пропадёт" - сказал Вернблум.

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