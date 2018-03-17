Вернблум высказался против внедрения системы видеоповторов

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Вернблум высказался против внедрения системы видеоповторов

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал о своём отношении к внедрению системы видеоповторов VAR в футбол.

"О нет, только не VAR! Матчи будут длиться ещё дольше. Мы и так играем по полтора часа, этого достаточно. Люди не будут смотреть это дерьмо два с половиной часа. Я хочу отыграть матч и поехать домой, а не ждать, пока судьи будут отсматривать видеоповторы. Поймите - все ошибаются. И арбитры, и мы, футболисты - постоянно. И если эти ошибки выкинуть из футбола, всё веселье пропадёт" - сказал Вернблум.

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комментарии
Константин

Глупости он говорит. Постоянно возникают моменты, связанные с определением взятия ворот и ушёл ли мяч за линии поля. не понятно только, почему уже много 10-летий об этом говорят, но ничего не делают )))

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