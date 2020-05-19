Вернер готов перейти в "Интер"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер изменил решение о своём будущем, сообщает Calciomercato.
Если ранее звёздный немец рассматривал только два варианта продолжения карьеры - перейти в "Ливерпуль" или продолжить выступать за "быков". То сейчас у него появилось желание попробовать свои силы в миланском "Интере".
"Нерадзурри" ищут замену для Лаутаро Мартинеса, которого торгует "Барселона", и Вернер готов занять место аргентинца в команде.
Помимо "Ливерпуля" и "Интера" на 24-летнего форварда также претендовали "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и другие клубы.
Не пропустите: В 2006 году "Интер" предлагал за Месси 150 миллионов евро. | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату
-
Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka
-
Названы имена футболистов "Динамо", заразившихся коронавирусом
-
Главные новости дня: 18 мая
-
"Локомотив" может купить вице-чемпиона мира-2018
Лента новостей
-
Источник сообщил о серьёзных финансовых проблемах у "Химок". Команда получила путёвку в РПЛ
-
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста в истории
-
Плиев - после заражения коронавирусом: "Честно скажу, изначально я не верил в его существование"
-
Уткин объяснил, почему "Локомотив" поступил правильно, не продлив контракт с Сёминым
-
"Ювентус" отказал "Барселоне" в обмене Пьянича на Ракитича
-
Вернер готов перейти в "Интер"
-
1
Роналду провёл первую после карантина тренировку с "Ювентусом"
-
"Чертаново" посмеялся над решением досрочно завершить сезон ФНЛ
-
"Реал" может переманить 18-летнего игрока "Барселоны"
-
"Атлетико" стал девятым претендентом на защитника ПСЖ Курзава
-
Агент опроверг информацию о заражении Игбоуна коронавирусом
-
"Уфа" огласила результаты тестирования футболистов на коронавирус
-
Ещё два города подтвердили, что примут матчи Евро-2020
-
Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании
-
ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату
-
Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka
-
Клуб МЛС отказался подписывать Бэйла
-
"Реал" даст Йовичу ещё один шанс проявить себя
-
"Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане
-
Заразившийся коронавирусом Плиев рассказал о своём самочувствии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|58
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|54
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|52
|4
|РБ Лейпциг
|26
|51
|5
|Байер Леверкузен
|26
|50
|6
|Вольфсбург
|26
|39
|7
|Фрайбург
|26
|37
|8
|Шальке
|26
|37
|9
|Хоффенхайм
|26
|35
|10
|Кельн
|26
|33
|11
|Герта
|26
|31
|12
|Унион Берлин
|26
|30
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|25
|28
|14
|Аугсбург
|26
|27
|15
|Майнц 05
|26
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|26
|23
|17
|Вердер Бремен
|25
|18
|18
|Падерборн
|26
|17