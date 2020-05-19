Вернер готов перейти в "Интер"

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Вернер готов перейти в "Интер"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер изменил решение о своём будущем, сообщает Calciomercato.

Если ранее звёздный немец рассматривал только два варианта продолжения карьеры - перейти в "Ливерпуль" или продолжить выступать за "быков". То сейчас у него появилось желание попробовать свои силы в миланском "Интере".

"Нерадзурри" ищут замену для Лаутаро Мартинеса, которого торгует "Барселона", и Вернер готов занять место аргентинца в команде.

Помимо "Ливерпуля" и "Интера" на 24-летнего форварда также претендовали "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и другие клубы.

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