Вернер хочет покинуть "РБ Лейпциг" и перейти в топ-клуб

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отказался продлевать контракт с клубом.

"Мы хотели подписать с Вернером новый контракт, но он отказался, так как не хочет оставаться в команде", - приводит слова генерального менеджера клуба Оливера Минцлаффа Sky Sports.

Нынешний контракт форварда с "быками" истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляют "Бавария", "Ливерпуль" и "Барселона".

В этом сезоне 23-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.

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