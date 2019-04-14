Вернер хочет покинуть "РБ Лейпциг" и перейти в топ-клуб
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отказался продлевать контракт с клубом.
"Мы хотели подписать с Вернером новый контракт, но он отказался, так как не хочет оставаться в команде", - приводит слова генерального менеджера клуба Оливера Минцлаффа Sky Sports.
Нынешний контракт форварда с "быками" истекает летом 2020 года. Интерес к нему проявляют "Бавария", "Ливерпуль" и "Барселона".
В этом сезоне 23-летний Вернер провел за "РБ Лейпциг" 31 матч во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал шесть результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|29
|66
|2
|Бавария Мюнхен
|28
|64
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|52
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|51
|6
|Вердер Бремен
|29
|46
|7
|Байер Леверкузен
|29
|45
|8
|Вольфсбург
|29
|45
|9
|Хоффенхайм
|28
|44
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|28
|37
|11
|Герта
|28
|35
|12
|Майнц 05
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Шальке
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14