Вернер: "Конечно, я хочу играть в большом клубе"

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер прокомментировал возможное продление контракта с клубом.

"Конечно, я хочу играть в большом клубе. Возможно, "Лейпциг" тоже будет большим клубом - в чем я совершенно уверен. В Испании есть три больших клуба: "Атлетико", "Барселона" и "Реал". В Англии - чуть больше: "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси", но для меня это не тема, о которой я беспокоюсь.

Конечно, я обдумываю предложение о новом соглашении. Если я не продлю его сейчас, это не значит, что я покину клуб летом. В футболе все меняется быстро, и вы не знаете, где окажетесь, но я чувствую себя здесь комфортно" - приводит слова Вернера FourFourTwo.

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