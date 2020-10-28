Вернер, Ковачич и Сафонов - в старте на матч "Красноадара" с "Челси"
Тренерские штабы "Краснодара" и "Челси" огласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
"Краснодар": Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Ольссон, Кайю, Газинский, Вилена, Уткин, Берг.
Запасные: Городов, Синицын, Кутовой, Сперцян, Сабуа, Литвинов, Сулейманов.
"Челси": Менди, Чилвелл, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич, Хадсон-Одои, Зиех, Хаверц, Вернер.
Запасные: Кабальеро, Жигер, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Абрахам, Пулишич, Жиру.
Встреча команд состоится в Краснодаре. Начало игры - в 20:55 (мск).
Не пропустите: Канчельскис рассказал об ожиданиях от матча "Краснодара" с "Челси"| http://soccernews.ru
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