Вернер, Ковачич и Сафонов - в старте на матч "Красноадара" с "Челси"

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Вернер, Ковачич и Сафонов - в старте на матч "Красноадара" с "Челси"

Тренерские штабы "Краснодара" и "Челси" огласили стартовые составы на матч 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Краснодар": Сафонов, Смольников, Мартынович, Чернов, Рамирес, Ольссон, Кайю, Газинский, Вилена, Уткин, Берг.

Запасные: Городов, Синицын, Кутовой, Сперцян, Сабуа, Литвинов, Сулейманов.

"Челси": Менди, Чилвелл, Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Жоржинью, Ковачич, Хадсон-Одои, Зиех, Хаверц, Вернер.

Запасные: Кабальеро, Жигер, Кристенсен, Эмерсон, Джеймс, Канте, Томори, Маунт, Абрахам, Пулишич, Жиру.

Встреча команд состоится в Краснодаре. Начало игры - в 20:55 (мск).

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