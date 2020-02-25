Вернер может перейти в "Ливерпуль" за 30 миллионов евро

Летом нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может оказаться в "Ливерпуле", сообщает Sport1.

По информации источника, "красные" готовы заполучить звёздного немца, заплатив за него 30 миллионов евро.

Небольшая сумма трансфера обусловлена тем, что 23-летний футболист настоял на соответствующих отступных при подписании нового контракта с "быками".

В текущем сезоне Вернер сыграл за "РБ Лейпциг" 33 матча, забил 27 голов и сделал 11 ассистов.

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