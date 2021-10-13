Вернер может перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Тимо Вернера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к немецкому нападающему лондонского "Челси" Тимо Вернеру, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, новые владельцы "Ньюкасла" намерены усилить атаку команды в зимнее трансферное окно. "Челси" может согласиться продать форварда, так как он часто не реализует голевые моменты.

В нынешнем сезоне 25-летний Вернер провел за "Челси" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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