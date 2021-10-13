Вернер может перейти в "Ньюкасл"

Теги челсиньюкасл юнайтедтимо вернертрансферы

Вернер может перейти в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Тимо Вернера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к немецкому нападающему лондонского "Челси" Тимо Вернеру, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, новые владельцы "Ньюкасла" намерены усилить атаку команды в зимнее трансферное окно. "Челси" может согласиться продать форварда, так как он часто не реализует голевые моменты.

В нынешнем сезоне 25-летний Вернер провел за "Челси" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Ньюкасл" готов подписать одного из лидеров "Лестера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России

Карпин рассказал, как Дзюба сообщил ему об отказе от вызова в сборную России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов