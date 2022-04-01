Вернер может перейти в Серию А

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Вернер может перейти в Серию А

Фото: твиттер Вернера\Автор неизвестен

Форвард сборной Германии и лондонского "Челси" Тимо Вернер привлек интерес топ-клубов из итальянской Серии А, сообщает издание Sport Italia.

По информации источника, "Интер" и "Милан" заинтересованы в подписании немецкого нападающего в летнее трансферное окно.

Отмечается, что оба клуба готовы заплатить за футболиста около 35-40 миллионов евро.

Напомним, что "Челси" подписал Вернера из "РБ Лейпцига" в 2020 году за 60 миллионов.

В нынешнем сезоне немец сыграл в 28 матчах "синих" во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал четыре результативных передачи.

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