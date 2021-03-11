Вернер может уйти из "Челси"
Будущее нападающего Тимо Вернера в лондонском "Челси" находится под вопросом, пишет Football Insider.
По сведениям издания, немцу трудно адаптироваться к игре в АПЛ, поэтому он рассматривает вариант с возвращением в Бундеслигу в ближайшие один-два года.
Не исключено, что 25-летний футболист вернётся на родину уже в нынешнем году.
Вернер перешёл в "Челси" прошлым летом из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона евро. В его активе 10 голов и 9 ассистов в 37 матчах за "синих".
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18