Вернер может уйти из "Челси"

Будущее нападающего Тимо Вернера в лондонском "Челси" находится под вопросом, пишет Football Insider.

По сведениям издания, немцу трудно адаптироваться к игре в АПЛ, поэтому он рассматривает вариант с возвращением в Бундеслигу в ближайшие один-два года.

Не исключено, что 25-летний футболист вернётся на родину уже в нынешнем году.

Вернер перешёл в "Челси" прошлым летом из "РБ Лейпциг" за 53 миллиона евро. В его активе 10 голов и 9 ассистов в 37 матчах за "синих".

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