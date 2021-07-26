Вернер может вернуться в Бундеслигу

Фото инстаграм Тимо Вернера

Нападающий "Челси" Тимо Вернер может снова перебраться в Бундеслигу.

Как сообщает Fichajes, в услугах 25-летнего немца заинтересована "Бавария". Стоит отметить, что при уходе из "РБ Лейпциг" игрок предпочел "Баварии" Челси".

Соглашение Вернера с "Челси" действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Вернера 12 голов и 11 ассистов в 52 играх.

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