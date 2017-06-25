Вернер: "Нам все равно, против кого играть"
Форвард сборной Германии Тимо Вернер поделился мнением о матче против Камеруна (3:1).
"Сегодня я забил первый и второй гол за сборную. Горд собой. Но хотел бы забивать больше. Россия или Мексика? Обе команды очень сильные. Вообще, нам все равно, с кем играть. Все равно мы сильнее" - приводят слова Вернера российские СМИ.
Напомним, что Вернер был признан лучшим игроком матча.
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|3
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Чили
|2
|4
|2
|Германия
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Камерун
|2
|1