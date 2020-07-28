Вернер назвал главную причину своего перехода в "Челси"

Новый игрок "Челси" Тимо Вернер высказался по поводу своего перехода в лондонский клуб.

Напомним, нападающий перешел в стан "синих" из "РБ Лейпциг" в июне 2020 года. Трансфер Вернера обошелся "Челси" в 53 миллиона евро.

"Лэмпард был главной причиной моего перехода. Я говорю о его системе игры, то как он видит мою игру и как эта система мне подходит. Он очень приятный человек, который сказал, что хочет помочь мне развиваться как игроку. Он меня сейчас намного лучше знаем, у нас полное взаимопонимание. Я счастлив быть здесь", - цитирует Вернера пресс-служба клуба.

По итогам завершившегося сезона АПЛ "Челси" занял 4 место в турнирной таблице и пробился в Лигу Чемпионов.

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