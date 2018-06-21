Вернер назвал предстоящий матч Германии против Швеции "борьбой за свою жизнь"

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Вернер назвал предстоящий матч Германии против Швеции "борьбой за свою жизнь"

Нападающий сборной Германии Тимо Вернер рассуждает о предстоящем матче Чемпионата Мира-2018 против Швеции.

"В нашей команде есть футболисты, которые многое выиграли в своей карьере, они точно не хотят вылетать с мундиаля уже в групповом раунде. Для них это было бы личным поражением.

Молодые игроки, такие как я, должны ориентироваться на лидеров сборной. Все знают, что стоит на кону, и готовы, в прямом смысле этого слова, в субботу бороться за свою жизнь", - приводят слова Вернера российские СМИ.

"Нам нужно не дать шведам контратаковать и не пропускать голы в свои ворота. Мы должны острее сыграть в атаке и при этом действовать более командно и гармонично. Главное, мы должны забивать голы. Если мы обыграем шведов, у нас по-прежнему будут все шансы на успех", – добавил форвард.

Матч Германия - Швеция состоится 23 июня в 21:00 мск.

Напомним, что в первом туре Германия неожиданно проиграла Мексике (1:0), а Швеция добилась победы над Южной Кореей (1:0).

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