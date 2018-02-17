Вернер назвал приоритетные места для продолжения своей карьеры

Теги рб лейпцигтимо вернерманчестер юнайтедманчестер сити

Вернер назвал приоритетные места для продолжения своей карьерыФорвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер назвал приоритетные места для продолжения своей карьеры.

Так, goal.com информирует, что 21-летний нападающий хотел бы, чтобы его следующим клубом стали английские "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". В то же время футболист будет не против перейти в один из испанских грандов.

В нынешнем сезоне Вернер забил 16 мячей и сделал 4 результативных передач в 29 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, Вернер заинтересовал еще один клуб АПЛ. | soccernews.ru

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