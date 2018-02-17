Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер назвал приоритетные места для продолжения своей карьеры.

Так, goal.com информирует, что 21-летний нападающий хотел бы, чтобы его следующим клубом стали английские "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити". В то же время футболист будет не против перейти в один из испанских грандов.

В нынешнем сезоне Вернер забил 16 мячей и сделал 4 результативных передач в 29 матчах за "РБ Лейпциг".

Напомним, Вернер заинтересовал еще один клуб АПЛ. | soccernews.ru