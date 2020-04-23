Вернер назвал условия для своего перехода в "Ливерпуль"

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Вернер назвал условия для своего перехода в "Ливерпуль"

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

По сведениям Sky Sports, 24-летний футболист готов перебраться в клуб, если "красные" выплатят его клаусулу в размере 60 миллионов евро.

Кроме того, Вернер хочет, чтобы наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп гарантировал ему регулярную игровую практику.

Контракт Вернера с "Лейпцигом" рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 играх.

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