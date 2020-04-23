Вернер назвал условия для своего перехода в "Ливерпуль"
Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер может продолжить карьеру в "Ливерпуле".
По сведениям Sky Sports, 24-летний футболист готов перебраться в клуб, если "красные" выплатят его клаусулу в размере 60 миллионов евро.
Кроме того, Вернер хочет, чтобы наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп гарантировал ему регулярную игровую практику.
Контракт Вернера с "Лейпцигом" рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он забил 27 голов и отдал 12 ассистов в 36 играх.
Читайте также: "Реал" вступил в борьбу за Вернера. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
2
Стало известно, кого Месси хотел бы видеть в "Барселоне" Неймара или Лаутаро Мартинеса
-
ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом
-
"Наполи" определился со стоимостью Фабиана Руиса
-
"Спартак" еще не принял решения по выкупу Соболева
-
"Сампдория" объявила о выздоровлении всех футболистов команды от коронавируса
-
Вернер назвал условия для своего перехода в "Ливерпуль"
-
Стали известны возможные даты возобновления РПЛ
-
"Атлетико" нацелился на Мертенса
-
1
Клубы Ла Лиги получили рекомендации касательно бюджетов
-
Жена Семака рассказала, что она думает о коронавирусе
-
Твиттер Евро-2020 показал, как могли бы выглядеть футболисты сборной России без услуг парикмахеров
-
"Трахну его маму". Стало известно о конфликте Джеррарда с игроком "Ливерпуля"
-
Зинченко провел тренировку с эффектной подругой и собакой
-
Тотти рассказал о несостоявшихся переходах в "Милан" и "Реал"
-
1
Бышовец: "Дзюба не является лидером сборной России"
-
Игрок "Динамо" рассказал, что ничего не знает о Ленине
-
2
"Барселона" готова заплатить крупную сумму и отдать двух игроков за "нового Пирло"
-
"Реал" вступил в борьбу за Вернера
-
"Арсенал" решил выкупить трансфера защитника Пабло Мари
-
"Зенит" составил символическую сборную из бывших тренеров команды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18