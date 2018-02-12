Вернер не перейдет в "Реал"
Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не перейдет в мадридский "Реал" по окончанию текущего сезона.
Об этом, как информирует goal.com, сообщил спортивный директор "быков" Ральф Рангник. В частности он заявил, что следующим летом 21-летний нападающий его команды не сменит клубную прописку.
В нынешнем сезоне Вернер отметился 14 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 28 играх за "РБ Лейпциг".
Напомним, Марсело опроверг информацию о недовольстве Роналду положением в "Реале". | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|4
|Айнтрахт Франкфурт
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|22
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|6
|Шальке
|22
|34
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|22
|31
|8
|Хоффенхайм
|22
|31
|9
|Ганновер 96
|22
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|22
|31
|11
|Герта
|22
|30
|12
|Фрайбург
|22
|25
|13
|Вольфсбург
|22
|24
|14
|Штутгарт
|22
|24
|15
|Вердер Бремен
|22
|23
|16
|Майнц 05
|22
|20
|17
|Гамбург
|22
|17
|18
|Кельн
|22
|13