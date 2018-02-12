Вернер не перейдет в "Реал"

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Вернер не перейдет в "Реал"Форвард немецкого "РБ Лейпциг" Тимо Вернер не перейдет в мадридский "Реал" по окончанию текущего сезона.

Об этом, как информирует goal.com, сообщил спортивный директор "быков" Ральф Рангник. В частности он заявил, что следующим летом 21-летний нападающий его команды не сменит клубную прописку.

В нынешнем сезоне Вернер отметился 14 забитыми мячами и 4 результативными передачами в 28 играх за "РБ Лейпциг".

Напомним, Марсело опроверг информацию о недовольстве Роналду положением в "Реале". | soccernews.ru

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