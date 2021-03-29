Вернер не планирует уходить из "Челси"

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Вернер не планирует уходить из "Челси"Фото: Твиттер @TimoWerner
Форвард "Челси" Тимо Вернер не думает об уходе из команды по окончании текущего сезона, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, 25-летний немец все еще уверен в том, что переход в лондонский клуб положительно повлияет на его карьеру. Кроме того, теперь команду тренирует его соотечественник Томас Тухель, с которым проще найти общий язык и понять, что он хочет от футболиста.

Напомним, нападающий перешел в "Челси" из "РБ Лейпциг" в июле 2020 года за € 53 млн. Соглашение игрока с "аристократами" заканчивается 30 июня 2025 года.

В сезоне 2020/2021 немец выходил на коле в 39 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 9 результативных передач.

Читать также: "Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду | http://soccernews.ru
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