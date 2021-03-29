Вернер не планирует уходить из "Челси"
Фото: Твиттер @TimoWerner
Форвард "Челси" Тимо Вернер не думает об уходе из команды по окончании текущего сезона, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, 25-летний немец все еще уверен в том, что переход в лондонский клуб положительно повлияет на его карьеру. Кроме того, теперь команду тренирует его соотечественник Томас Тухель, с которым проще найти общий язык и понять, что он хочет от футболиста.
Напомним, нападающий перешел в "Челси" из "РБ Лейпциг" в июле 2020 года за € 53 млн. Соглашение игрока с "аристократами" заканчивается 30 июня 2025 года.
В сезоне 2020/2021 немец выходил на коле в 39 матчей во всех турнирах. На его счету 10 голов и 9 результативных передач.
Читать также: "Челси" может использовать Вернера в сделке по Холанду | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мбенг, который сбегал из "Ахмата", перешел в "Динамо" Минск
-
Вальбуэна продлил контракт с "Олимпиакосом"
-
Защитник сборной России U-21, который привез 2 пенальти, покинул расположение команды
-
У Кокорина травма оказалась серьезнее, чем думали
-
Роналду останется капитаном сборной Португалии
-
Стало известно, когда ЦСКА заявит Олича
-
"Барселона" предложила Вейналдуму контракт
-
Трех игроков выгнали из сборной Уэльса за нарушение режима
-
"Алания" может быть наказана за большое количество зрителей
-
"Ювентус" ищет замену Буффону
-
СМИ: "Роналду озвучит решение по своему будущему до мая"
-
Кержаков - о Дзюбе: "Ревности нет"
-
Вернер не планирует уходить из "Челси"
-
"Аталанта" может купить защитника ЦСКА
-
Виктор Гончаренко все еще не покинул ЦСКА
-
"Бавария" не будет выкупать Дугласа Косту у "Ювентуса"
-
В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока марта
-
Кавани покинет "Манчестер Юнайтед"
-
Сестра Роналду ярко высказалась о незасчитанном голе Криштиану в матче с Сербией
-
Радимов высказался о возможном уходе Дриусси из "Зенита", сравнив форварда с Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18