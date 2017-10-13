Вернер не сыграет с дортмундской "Боруссией"

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем из-за шума трибун в Стамбуле во время матча Лиги Чемпионов с "Бешикташем".

Как сообщает Bild, 21-летний футболист до сих пор не оправился от произошедшего, в связи с чем, пропустит поединок восьмого тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что "РБ Лейпциг" сразится с "шмелями" в субботу на "Сигнал Идуна Парк". Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

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