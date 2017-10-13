Вернер не сыграет с дортмундской "Боруссией"

Теги рб лейпцигборуссия дортмундтимо вернер

Вернер не сыграет с дортмундской "Боруссией"

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер по-прежнему испытывает проблемы со здоровьем из-за шума трибун в Стамбуле во время матча Лиги Чемпионов с "Бешикташем".

Как сообщает Bild, 21-летний футболист до сих пор не оправился от произошедшего, в связи с чем, пропустит поединок восьмого тура Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".

Напомним, что "РБ Лейпциг" сразится с "шмелями" в субботу на "Сигнал Идуна Парк". Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

Не пропустите: Кагава стал автором лучшего гола сентября в Бундеслиге. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 РБ Лейпциг 7 13
5 Ганновер 96 7 12
6 Аугсбург 7 11
7 Боруссия Менхенгладбах 7 11
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Штутгарт 8 10
11 Герта 7 9
12 Байер Леверкузен 7 8
13 Вольфсбург 7 7
14 Майнц 05 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 8 1
Полная таблица

топ-5 тегов