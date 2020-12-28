Вернер не забивает в 11 матчах подряд

Форвард лондонского "Челси" Тимо Вернер снова не сумел отличится. На этот раз командой, которая смогла дать отпор немцу, стала "Астон Вилле" (1:1).

Нападающий появился на поле на 72 минуте, сменив француза Оливье Жиру. Этого игрового времени Вернеру не хватило, чтобы прервать свою голевую засуху.