Вернер не забивает в 11 матчах подряд
Форвард лондонского "Челси" Тимо Вернер снова не сумел отличится. На этот раз командой, которая смогла дать отпор немцу, стала "Астон Вилле" (1:1).
Нападающий появился на поле на 72 минуте, сменив француза Оливье Жиру. Этого игрового времени Вернеру не хватило, чтобы прервать свою голевую засуху.
Форвард не может поразить ворота соперника уже 11 матчей подряд в футболке "синих" во всех турнирах.
Однако, это еще не рекорд . С марта по сентябрь 2016 года Вернер не забивал в двенадцати матчах подряд в составе "Штутгарта" и "Лейпцига".
Читать также: "Челси" не смог переиграть "Астон Виллу" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Фабиан Руис не будет подписывать с "Наполи" новый контракт
-
Лэмпард заявил, что Челси проходит сложный период
-
"Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити"
-
1
Кандидат в президенты "Барсы" Жоан Лапорта рассказал о своем желании
-
Evening Standard: Моуринью хочет подписать Рамоса
-
"Выглядело как секта". Артем Ребров рассказал о методах Кононова
-
Вернер не забивает в 11 матчах подряд
-
1
"Челси" не смог переиграть "Астон Виллу"
-
"Арсенал" хочет усилится игроком "Барселоны"
-
Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом"
-
Сульшер поделился мнением о Кавани
-
"Милан" ведет переговоры с Чалханоглу о новом контракте
-
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" перенесен
-
Руководство "Арсенала" поддержало Артету
-
2
Куман сказал когда Дембеле сможет вернуться на поле
-
"Кристал Пэлас" и "Лестер" разошлись миром
-
Понтус Вернблум: Слуцкий - ужасный певец
-
Куман дал комментарий по поводу возможного ухода Месси
-
Агенты Жалолиддинова получили от "Локомотива" в 6,5 раз больше стоимости игрока
-
Стало известно, сколько "Локомотив" получил при трансфере Миранчука в "Аталанту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18