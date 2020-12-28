Вернер не забивает в 11 матчах подряд

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Вернер не забивает в 11 матчах подрядФорвард лондонского "Челси" Тимо Вернер снова не сумел отличится. На этот раз командой, которая смогла дать отпор немцу, стала "Астон Вилле" (1:1).

Нападающий появился на поле на 72 минуте, сменив француза Оливье Жиру. Этого игрового времени Вернеру не хватило, чтобы прервать свою голевую засуху.

Форвард не может поразить ворота соперника уже 11 матчей подряд в футболке "синих" во всех турнирах.

Однако, это еще не рекорд . С марта по сентябрь 2016 года Вернер не забивал в двенадцати матчах подряд в составе "Штутгарта" и "Лейпцига".

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