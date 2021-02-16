Вернер — о Тухеле: "Теперь на меня могут орать по-немецки"

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Вернер — о Тухеле: "Теперь на меня могут орать по-немецки"Форвард "Челси" Тимо Вернер высказался об опыте работы с новым главным тренером лондонцев Томасом Тухелем.

"Мне помогает, что теперь кто-то может орать на меня по-немецки. Томас Тухель – отличный парень. Мне импонируют его стиль в футболе. Он старается нам его объяснить и настроить.

С каждой тренировкой понимание идей тренера и наша игра становятся лучше", – цитирует Вернера BBC.

Напомним, в матче против "Ньюкасла" нападающий впервые забил в АПЛ при новом тренере. Всего немец не мог отличиться в чемпионате Англии 1000 минут.

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