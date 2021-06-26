Вернер отказал "Баварии" ради "Челси"

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Вернер отказал "Баварии" ради "Челси"

Фото инстаграм Тимо Вернера

Прошлым летом нападающий Тимо Вернер мог перейти из "РБ Лейпциг" не в "Челси", а в "Баварию".

Агент футболиста подтвердил, что мюнхенский клуб проявлял предметный интерес к его клиенту.

В итоге "синие" купили немца за 53 миллиона евро и заключили с ним пятилетний контракт.

В дебютном сезоне в составе "Челси" Вернер забил 12 голов и сделал 15 ассистов в 52 матчах.

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