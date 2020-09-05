Вернер отказал "Манчестер Сити" ради "Челси"

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Вернер отказал "Манчестер Сити" ради "Челси"

Нападающий "Челси" Тимо Вернер минувшим летом мог оказаться в "Манчестер Сити", утверждает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

По его информации, "горожане" делали конкретное предложение немецкому форварду, однако тот ответил отказом.

В итоге 24-летний футболист присоединился к "синим" за 53 миллиона евро, заключив контракт на пять сезонов.

Напомним, что Вернер был одним из лучших игроков Бундеслиги в прошлом сезоне. В составе "РБ Лейпциг" он забил 34 гола и сделал 13 ассистов в 45 матчах.

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