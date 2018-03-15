Вернер отказал "Реалу" ради перехода в английский топ-клуб

Форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер отказал мадридскому "Реалу" ради перехода в "Ливерпуль", информирует calciomercato.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что королевский клуб рассматривал 22-летнего нападающего "быков" в качестве одного из возможных кандидатов на усиление своей атаки. Однако перспективный футболист предпочел продолжить карьеру в стане "красных", исключив, таким образом, свой переезд на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, "Ливерпуль" заинтересован в защитнике "Штутгарта". | soccernews.ru