Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг"
Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер намерен покинуть команду сразу после завершения сезона в Бундеслиге.
Таким образом, по информации Bild, звёздный футболист не собирается помогать "быкам" в плей-офф Лиги Чемпионов, запланированном на август.
Чемпионат Германии закончится 27 июня, после чего немец планирует отправиться в "Челси", который готов активировать опцию его выкупа за полную сумму отступных.
Напомним, что "РБ Лейпциг" уже вышел в четвертьфинал ЛЧ, одолев "Тоттенхэм".
Не пропустите: "РБ Лейпциг" нашёл замену Вернеру в "Зальцбурге". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Возвращение АПЛ, официальное чемпионство "Баварии" (или нет) и первый посткарантинный трофей в Италии: ТОП-5 матчей, который стоит посмотреть посреди недели
-
Тедеско прокомментировал решение о выкупе Соболева
-
"Тоттенхэм" может вернуться к кандидатуре Дзюбы
-
Будущее Ибрагимовича в "Милане" определится до конца июня
-
"Барселона" нацелилась на португальского вратаря
-
"Эвертон" не может договориться с Тиаго Силвой о длительности контракта
-
1
Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг"
-
Тедеско высказался о возможном уходе Жиго из "Спартака"
-
1
Сейду Думбия хочет перейти во французский клуб
-
2
ФИФА показала, как Месси, Мбаппе и Неймар выглядели бы 50 лет назад
-
1
Вагнер Лав может продолжить карьеру в Турции
-
Хавбек "Спартака" приехал на тренировку на роскошном Lamborghini
-
Главные новости дня: 15 июня
-
Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
-
Три английских топ-клуба поборются за хавбека "Ювентуса" Рэмзи
-
Филиппе Коутиньо готов на сокращение зарплаты ради возвращения в "Ливерпуль"
-
"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью, забив три гола в концовке
-
ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом"
-
"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова
-
Бывшая жена Кержакова отреагировала на фото супруги Кокорина в золотом платье
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|73
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|66
|3
|РБ Лейпциг
|31
|62
|4
|Байер Леверкузен
|31
|57
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|56
|6
|Вольфсбург
|31
|46
|7
|Хоффенхайм
|31
|43
|8
|Фрайбург
|31
|42
|9
|Шальке
|31
|39
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|38
|11
|Герта
|31
|38
|12
|Кельн
|31
|35
|13
|Аугсбург
|31
|35
|14
|Унион Берлин
|31
|35
|15
|Майнц 05
|31
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|28
|17
|Вердер Бремен
|31
|28
|18
|Падерборн
|31
|20