Вернер отказывается доигрывать Лигу Чемпионов в составе "РБ Лейпциг"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер намерен покинуть команду сразу после завершения сезона в Бундеслиге.

Таким образом, по информации Bild, звёздный футболист не собирается помогать "быкам" в плей-офф Лиги Чемпионов, запланированном на август.

Чемпионат Германии закончится 27 июня, после чего немец планирует отправиться в "Челси", который готов активировать опцию его выкупа за полную сумму отступных.

Напомним, что "РБ Лейпциг" уже вышел в четвертьфинал ЛЧ, одолев "Тоттенхэм".

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